看好澎湖花火節後續暑假商機，旅遊電商平台KKday與航海王合作，推出澎湖花火節限定套餐商品，主打凡於KKday站上購買「航海王冰淇淋」，至澎湖史蹟公園商品部兌換冰品，就可獲得「航海王迷你全人物撲克牌」，購買兩支即贈一副、購買三支即贈二副，且有KKday專屬折扣。另外，除了於花火節期間在澎湖各地有眾多「航海王」專屬打卡點外，KKday也能讓海賊迷玩得盡興，推出澎湖旅遊體驗商品最低59折起優惠，並加贈「航海王冰淇淋」折扣券，有得玩又有得吃。

澎湖花火節於日前盛大展開，今年以動漫「航海王」為主題施放專屬煙火，吸引眾多海賊迷朝聖，旅遊電商平台KKday觀察，4月份以來，澎湖商品流量較3月份再成長3倍，以交通船票、立榮假期最熱銷，其次包含水上體驗、跳島一日遊、花火船都是熱門商品。

澎湖花火節為春夏最盛大的花火慶典，總能吸引到許多海內外旅客朝聖，KKday今年與主辦單位獨家合作，凡購買指定冰品、體驗商品，都能獲得航海王周邊好禮，同步於KKday站上販售限定「海賊包」，內含環保杯、集章手冊、千陽徽章、托特包、地圖等好禮，售價999元，於澎湖史蹟公園商品部兌換後，完成集章活動就獲得「魯夫懸賞單鑰匙圈」。另5月底將起跑第二波限定活動，推出購買指定澎湖票券類商品，就可獲得限量「航海王明信片」。

針對澎湖旅遊體驗商品，KKday即日起至5／20，推出台灣離島船票9折，以及台灣體驗商品9折優惠，推薦必買「花火船」，可以在船上零死角觀賞煙火，售價239元起，建議旅客提早卡位，交通安排上也有嘉義布袋港至澎湖馬公港船票，推出第二人半價；體驗類則推薦「吉貝島一日遊」，包含船票、機車租借、水上活動，售價1,099元起，也有「澎湖南方四島及七美一日遊」，專業解說帶你深度探訪當地，售價1,350元起，另外，還有SUP、浮潛、獨木舟、潛水等水上體驗活動，售價600元起。