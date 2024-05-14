F.I.R.飛兒樂團前主唱詹雯婷，與恩師陳建寧今(14日)對簿公堂，2人師徒關係決裂，讓人不勝唏噓。尤其當年才推出首張專輯，F.I.R.就一炮而紅，還奪下第16屆金曲獎「最佳國語演唱新人獎」。2007年舉辦巡迴演唱會，當中《我們的愛》、《Lydia》等，更成為KTV必唱金曲。

初期成員有團長陳建寧、主唱Faye（詹雯婷）以及吉他手阿沁，然而樂團在2018年主唱Faye（詹雯婷）退出後引發不少爭議。雖然過後樂團也加入了新主唱韓睿（Lydia），但Faye退團的真相仍然撲朔迷離，近日又爆出她與陳建寧互告的結果出爐，退團事件再度引起網友熱議！

F.I.R.飛兒樂團專輯銷量開出紅盤。（圖／中時資料照）

F.I.R.飛兒樂團出道3年就登上小巨蛋開唱。（圖／中時資料照）

至於F.I.R.飛兒樂團如何從樂壇一代傳奇到跌落神壇被眾人罵翻？主唱Faye又為何被迫退團？如今就來回顧三人的恩怨情仇。

F.I.R.飛兒樂團以新人之姿獲邀成為孫燕姿演唱會嘉賓。（圖／中時資料照）

F.I.R.飛兒樂團由Faye詹雯婷、Real阿沁、Ian陳建寧組成，2004年發行首支單曲《Lydia》，搭配偶像劇《鬥魚》一砲而紅，至今仍是KTV不敗金曲，接著推出的《千年之戀》、《月牙灣》等歌曲，皆引起熱烈迴響，除了唱片銷量開出紅盤，更是頒獎典禮的常勝軍，短短出道3年就把聲勢推到巔峰，於2007年登上小巨蛋開唱。

F.I.R.飛兒樂團補進新主唱韓睿，並用原團名再戰歌壇，讓粉絲怒轟有消費之嫌。（圖／F.I.R. 飛兒樂團 臉書）

F.I.R.飛兒樂團於2015年跳槽至華研音樂，當時傳出Faye有發行個人專輯計畫時，卻爆出與華研簽約的只有陳建寧與阿沁，不過三人強調沒有解散，Faye更發文澄清：「是F.I.R.的一員，這是永遠不會變的」，沒想到隔年2月，Faye不僅被刪除臉書管理員資格，連樂團推出新歌的消息，還得經過朋友告知，這才意識到成為「局外人」，團長陳建寧當時除了證實「Faye已經退團」，對於Faye被刪除管理員資格，他解釋擁有權限的人太亂，決定統一管理，不過隨後補進新主唱韓睿，並用原團名F.I.R.再戰歌壇，遭粉絲怒轟有消費之嫌。

詹雯婷發文控訴陳建寧嚴重侵權。（圖／陳俊吉攝）

F.I.R.飛兒樂團上大陸選秀節目《天賜的聲音》，新主唱韓睿遭評審毒舌批評「唱得挺差」，未料，阿沁竟當著鏡頭跟Faye喊話：「歡迎你回來唱歌」，除了表示F.I.R永遠是她的家，更強調絕沒有把Faye趕走，此發言引發軒然大波，甚至挨轟根本是渣男，讓阿沁急忙澄清，由於當時輿論都指向他們把Faye退團，未出面解釋是不想炒作，對於Faye是否願意同台，他抱持著開放態度，畢竟也要Faye有意願才能有後續。

就在雙方不歡而散之際，又鬧出官司糾紛，Faye強調從未與華研音樂簽約，不過履約保證書上卻出現自己的簽名，控告團長陳建寧、華研國際董事長呂燕清及總經理何燕玲偽造文書，此舉讓陳建寧反控Faye誣告與妨害名譽，多年來的師徒關係正式反目成仇，今日稍早，兩人首度在法院正面對決，陳建寧向Faye公開喊話：「要好好面對司法」，Faye則是發文釐清F.I.R鬧翻真相，接著強調不僅要捍衛「詹雯婷」三個字，也希望是非紛擾能儘快平息。