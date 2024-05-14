現代人大部分習慣吃外食，外送服務方便又省時，今日最震撼的消息是Uber Eats將以9億5千萬美元現金（約台幣308億）併購「Foodpanda台灣外送事業」，此消息掀起許多網友討論，很多人好奇，「Uber Eats一家獨大，不知道是否會漲價？」、「外送員、商家、客人三方皆輸」。

Uber Eats今宣布砸下9.5億美元現金收購Delivery Hero旗下Foodpanda在台灣的配送業務，此併購案尚須主管機關核准，預計2025上半年完成交易。在交易完成前，Foodpanda台灣將繼續正常營運。

Uber Eats併購Foodpanda消息引發網友討論，不少人擔憂Uber Eats外送費和服務費還會再調漲，「打垮對方之後外送費就能開始漲了」、「一家獨大了，再來價格隨它喊」、「這屬於壟斷了，外送員、商家、客人三方皆輸」、「Uber母公司太有錢，台灣其實熊貓做比較好」、「根本割韭菜」；也有人猜測「可能又一堆人要失業了」。

值得關注的是，台灣外送服務利潤豐厚，Foodpanda原本是台灣外送服務市占率最高的公司，推估其在台灣的年營收約為5.5億歐元（約新台幣188億）的規模，Uber Eats將吃下Foodpanda這塊大餅。