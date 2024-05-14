彰化市台1線中山路旁的彰化縣衛生局，1973年興建迄今已51年，廳舍老舊，且早已無法容納該局全部科室，浮現遷建需求。彰化縣政府已規畫在彰化市延平路興建彰化市衛福大樓，可供衛生局遷建使用，該塊基地近來曝光，總面積達1800多坪。

彰化縣衛生局因辦公廳舍不夠使用，除醫政科、食品衛生科及疾管科等9個科室以外，因應長照政策而新增的長期照護科，以及彰化縣心理衛生中心等單位，都需另租商辦大樓當辦公廳舍。該局評估未來人力將擴編至580人，遷建刻不容緩。

彰縣府已規畫在彰化市延平路165巷興建彰化市衛福大樓，基地面積達1800多坪，未來該基地除供衛生局遷入，還融合食安與長照功能，在該土地已獲農業部農田水利署同意讓彰縣府長期租用使用下，該案已在規畫設計。

衛生局長葉彥伯指出，衛生局遷建基地確認後，已完成遴選大樓建築設計作業，正進行規畫設計中，該案為全國第1棟針對新興傳染病防疫、食安、高齡化等未來挑戰所規畫興建的衛福大樓。

因是全台首棟，具指標意義，衛福大樓除有衛生局各項服務和業務辦公空間，也朝向多功能開發，設有日照中心、不老健身房、社區心理衛生中心，以及現代化的食安檢驗室、稽查人力及裝備整備空間、藥品食安檢體管理空間、防疫物資物流管理、疫苗冷鏈倉儲、整合性的社會安全網、長期照顧中心。