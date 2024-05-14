很多人認為葡萄是個很難清洗的水果，得一顆顆搓洗，「無毒教母」譚敦慈表示，其實不需要這麼麻煩，洗葡萄時，準備一個水盆，一張廚房紙巾，將剪好的葡萄放入水盆裡，用一張廚房紙巾蓋在葡萄上輕輕滑動，再用水沖一下，就能把葡萄洗乾淨了。

林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈上「聚焦2.0」節目中指，不管是什麼水果，葡萄、香蕉、橘子，都要清洗過才能吃，有些人或許會說，「我又不吃皮，為什麼要洗？」這是因在食用的過程，手會摸來摸去，有可能會污染果肉。

以洗葡萄來說，譚敦慈表示，先準備一個水盆，將水盆注滿水，接著用剪刀把一串葡萄，一顆顆剪下來，放進水盆裡，接著拿一張廚房紙巾，或一條乾淨洗水果的布，然後把紙巾或是布，蓋在葡萄上方輕輕滑動，再用水沖一下就可以了。

農業部食農教育資訊整合平台網站指出，葡萄外表有均勻粉狀物質，為葡萄自然生成的果粉，為判別葡萄是否健康的指標，也是供安心食用的辨別標準。藥斑則呈斑點狀、塊狀或圓圈狀，不均勻分佈白漬或淺黃色且集中於果粒下緣，以手觸摸無法去除，食用前須清洗乾淨。

至於香蕉、橘子的清洗，譚敦慈表示，則是要準備一支女孩子用的洗臉刷，用流動的清水輕輕刷香蕉、橘子的果皮就很乾淨，而且洗臉刷的刷毛不會太硬，不會把水果表面給破壞掉。

譚敦慈表示，清洗蔬果不需加鹽、醋、小蘇打等，用清水洗是最乾淨的，加鹽，有可能使農藥進入蔬果中，加醋、小蘇打，則可能使農藥附著在蔬果上。