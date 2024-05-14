第16任總統副總統交接小組今（14）日公布新人事案，民進黨前立委何志偉將擔任總統府副秘書長。對此，曾和何志偉在立委初選期間激烈交鋒的民進黨立委王世堅，也最新回應了，認為何的人事任命「適才適所」。

針對何志偉的人事任命，黨政人士表示，何畢業於美國南加州大學公共行政碩士，曾任立委、台北市議員，從政超過十餘年，資歷完整，擔任立委期間，長年專注外交國防委員會，在相關領域事務上多有建樹，包括推動國防自主、捍衛國防預算，並於擔任召委期間，完成秘密會議法制化，防堵國防機密遭外洩。

王世堅今接受媒體聯訪時表示，任命何志偉為府副秘書長很好、適才適所，「大家一起來為國家做事」，他指出，何的能力、經驗都沒有問題，問政成績、地方服務也都很好，相信能勝任這份工作、為準總統賴清德做更多服務。

記者追問，會不會覺得何志偉敗選後位子爬得更高？王世堅回應，這是應當的，何志偉有議員和立委的經驗，過去也為黨部服務過，這樣的任命合適。