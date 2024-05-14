立法院長韓國瑜13日針對國情報告進行朝野協商，但爭論3個半小時仍無共識。媒體人黃揚明指出，綠營要求讓曾任國大代表的綠委鍾佳濱發言，並堅持要讓賴清德最後一次性回答、先讓行政院長進行施政報告再國情報告，就是要讓賴清德來立法院舒舒服服、不發生任何意外，「民進黨上周不是說要回去問賴清德嗎？」若這些是賴的意思，那代表賴清德沒有要面對民意，只是要建立自己的憲政地位、把國會當表演舞台。

據《中時》報導，對於準總統赴立院國情報告，民進黨團在朝野協商時，堅持以憲政角度去思考，在野黨則認為直接進入國情報告具體如何進行的方式去討論就好，兩方來回論戰3個半小時都沒有交集，最關鍵的賴清德何時來、問答方式如何進行，仍沒有共識。

對此，媒體人黃揚明今（14）日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，綠營認為綠委鍾佳濱曾任國大代表、聽取過國情報告，因此希望讓鍾在協商時發言，除違反朝野協商僅限黨團三長的程序正義外，「實質正義」也有問題，因為上一次國大代表聽取國情報告已經是1999年、是25年前的事情，那時還是20世紀，現在都是21世紀了！

黃揚明說，國大代表和立法院聽取國情報告，雖然名詞一樣，但立法院從未實踐過，這一次是要建立憲政慣例。綠營請出當時的國大代表，就是要讓立法院聽取總統國情報告，不得能超出當年的框架，圖窮匕見。依鍾佳濱自行在臉書說明的原定發言內容，是希望能按照國大代表輪番發言後，總統最後一次性回答。

黃揚明直言，民進黨不在乎每人發言幾分鐘，只要讓賴清德最後再一次性回答就好，另外就是要讓新任行政院長卓榮泰施政報告後，賴清德再來做國情報告，基本上綠營踩穩這幾點，就是要讓賴清德來立院能舒舒服服，不要發生任何意外，甚至連國家大政方針都限縮成僅限國安議題。

對於主持人問，民進黨團護主心切，是否是賴清德的意思？黃揚明也反問，「民進黨上禮拜不是說要回去問賴清德嗎？」如果協商中民進黨講的就是賴清德的想法，那就代表賴對國情報告沒有誠意。那賴就沒有要聽取民意，只是要建立自己「中華民國史上第一個到立法院聽取國情報告的國家元首」的憲政高度，這是民眾希望看到的嗎？