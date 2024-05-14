大谷翔平跑出內野安打。（美聯社）

道奇開啟巨人客場3連戰，開路先鋒貝茲（Mookie Betts）敲出生涯第50支首打席全壘打（史上第5），因為背部不適在母親節休戰1天的大谷翔平回歸打線，5打數2安打，貢獻1分打點。道奇先發投手山本由伸5.2局失4分，雙方4比4殺入延長賽，捕手威爾史密斯（Will Smith）10局上敲出致勝二壘打，道奇終場6比4擊敗巨人。

貝茲是擁有強大長程火力的第一棒打者，首局他和巨人投手希克斯（Jordan Hicks）纏鬥7球之後敲出全壘打，不過巨人馬托斯（Luis Matos）第2局隨即從山本由伸手中轟了3分炮。道奇新秀帕荷斯（Andy Pages）第5局二壘打，靠著暴投跑到三壘，大谷適時安打送回帕荷斯。這支安打不太漂亮，是內野的彈跳安打，大谷靠著快腿上壘，不過在得點圈有跑者時建功還是非常開心。

山本由伸在第6局落後時退場，第７局代打的基凱赫南德茲（Kiké Hernández）陽春炮追平比分，也替山本敗投解套。延長賽第10局，貝茲在二壘擔任起始跑者，大谷吞三振，弗里曼（Freddie Freeman）四壞保送，近況欠佳的威爾史密斯忽然覺醒敲了二壘打撈回兩分。

巨人有機會在9局下結束比賽，但是在一壘代跑的費茲洛德（Tyler Fitzgerald）不慎遭到道奇投手崔南（Blake Treinen）牽制出局，崔南也靠這次關鍵牽制獲得本季首個勝投。