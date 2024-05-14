不少民眾每天必喝咖啡，除了現沖、現泡的以外，罐裝咖啡也相當受歡迎，有網友在臉書社團大推全聯一款來自日本的「滴濾咖啡」，有黑咖啡和拿鐵兩種口味，原PO盛讚「入口醇香、回味無窮」，堪稱極品。不少喝過的網友也大推，認為兩種都好喝，「是目前瓶裝咖啡最順口的，冰箱必備！」

一名男網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團發文分享好物，他大推一款來自日本的「滴濾咖啡」，有黑咖啡和拿鐵兩種口味，原PO日前第一次買回家嘗鮮，一喝驚豔「入口醇香、回味無窮」，狂讚是極品，並表示家裡的喝完還會再去補貨。

貼文引起許多討論，不少人喝過這款咖啡，大家都給出不錯的評價，有網友表示兩種口味都好喝，尤其黑咖啡很順口，冰過更美味，已經喝了好幾年；其他人紛紛留言「夏天必喝」、「這是目前瓶裝咖啡最好喝的了」、「有一次在台北遇到這個咖啡的快閃活動，真的很好喝，咖啡味很香。」

也有許多網友表示喜歡喝拿鐵的，但有些人覺得有點甜，認為出無糖的更好。

好市多上個月也推出一款日本進口的「無糖濃縮咖啡球」，一上架立刻掀起討論，會員直喊「終於等到了」，想泡美式或拿鐵都非常方便；內行網友透露，代購一包賣到5、600元，好市多只要399，裡面共有50顆，平均一杯咖啡只要8元。