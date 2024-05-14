台南明德外役監受刑人方青山，11日返家探親，應於昨天（13日）下午1點收假，卻未依規定時間返監，刑事局發布查緝專刊全力圍捕，專案小組調閱監視器循線追查，發現方男昨晚搭乘台鐵列車在台中潭子站下車，今天（14日）下午2點多，在潭子區1家網咖逮捕方嫌，將解送台南地檢署歸案。

台中市大雅分局表示，今天上午10點左右接獲情資，掌握明德外役監脫逃重大逃犯方青山，已於昨晚6點多從台鐵潭子火車站下車，轄區潭子所隨即組成查緝逃犯專案編組，調閱方男最後出現地點周遭路口監視器，發現方嫌租用YOUBIKE單車，沿潭子區興華一路往勝利路方向逃逸。

分局立即派遣線上巡邏警力，針對轄內旅館及網咖等易藏匿場所進行訪查，今天下午2點17分在勝利路98號「艾秀網咖」二樓座位區，發現正在使用電腦的方男，立即將其逮捕，告知其權利後製作相關資料，遞解台南地檢署歸案。

台南明德外役監受刑人方青山，返家探親卻未依規定時間返監，逃往期間進入超商購物。（警方提供／王煌忠台中傳真）

因偽造有價證券遭判刑9年9月的26歲男子方青山，2020年10月入矯正機關執行，2022年12月依外役監條例遴選規定，移至台南山上區的明德外役監執行，獄方表示，這次是方男在外役監第3次返回戶籍地台中市探親，最近一次是3月申請返家，逾時6分鐘，但還是有返監，不料第3次返家探視3天後，就發生逃逸事件。