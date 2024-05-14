2023年7月彰化縣福興鄉1名62歲余姓老翁，疑因不滿其外配妻子長期借貸，將錢花在電子遊藝場及寄回印尼娘家，2人發生口角爭執，一怒之下竟持鐵鎚重擊妻子頭部，害其爆頭慘死，再一路追打逃出家門的兒子，彰化地院依殺人罪判處余男有期徒刑14年，及成年人故意對少年犯殺人未遂罪，處有期徒刑11年，合併執行24年。

判決書指出，余男與妻子育有一子，余妻有衝動性消費、經常向外借貸，導致家庭經濟窘迫，加上兒子提及要裝設冷氣等問題，令余男深感經濟壓力，在2023年7月5日傍晚5時許，在住處內，趁妻子暫時離開客廳準備晚餐時，兒子在客廳不注意時，拿起預先購買的鐵鎚攻擊兒子的頭部。

兒子嚇得想撥打電話求救，余男又趁機趨前以鐵鎚持續朝兒子的頭部攻擊，余妻聽見聲響返回客廳見狀立即上前制止，不料余男反持鐵鎚轉而攻擊妻子頭部，在妻子打電話報警之際，仍持續持鐵鎚朝妻子的頭部攻擊，造成其妻頭部受有20幾處撕裂傷，導致頭皮下出血、顱骨骨折、顱內出血及腦實質出血。

余男兒子則趁機逃至屋外，余男見狀出門追趕，在攔截到其子後，又不斷持鐵鎚朝兒子頭部攻擊，一路拉扯攻擊，最終兒子負傷逃至附近超商，余男見兒子跑到超商櫃檯店員身後，仍不想罷手，持鐵鎚與超商店員對峙長達約1分鐘，才走到超商外。

附近民眾見狀嚇得報警，警方獲報到場後，在超商外逮捕余男，並扣得其作案用鐵鎚，並將余妻、余子送醫急救，但余妻傷勢嚴重，於同日晚間10時許因顱腦損傷而死亡。余子則受有左側眼眶骨頂部及內側骨折、廣泛頭皮血腫、雙側顴骨區域左側臉頰軟骨組織腫脹及手指多處骨折等傷害；案經彰化地檢署依殺人罪嫌將余男提起公訴。

彰化地方法院審結，將余男依殺人罪判處有期徒刑14年，及成年人故意對少年犯殺人未遂罪，處有期徒刑11年，應執行有期徒刑24年。余男坦承殺人犯行，目前仍在羈押中，全案可上訴。

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