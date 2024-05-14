社團法人親慈慈善會、三陽工業股份有限公司及永青國際同濟會5月14日捐贈50台輪椅與7張便盆洗澡椅給大千綜合醫院。苗栗縣副縣長鄧桂菊受邀見證善心義舉，感謝慈善團體及企業對苗栗鄉親的幫助，期待輪椅能為就醫民眾提升便利性。

親慈慈善會長期從事扶助弱勢服務，理事長徐健表示，去年得知大千醫院對輪椅的需求，並號召會員們捐款，集資善款捐贈輪椅及便盆洗澡椅，其新穎輕便，讓鄉親使用更方便也讓他們能感受社會的溫暖與關心。

14日苗栗縣副縣長鄧桂菊、衛生局副局長莊素玲共同見證輪椅及便盆洗澡椅的捐贈儀式，感謝親慈慈善會、三陽工業及永青國際同濟會的愛心捐贈，減輕病人與家屬的負擔。

鄧桂菊表示，苗栗縣內有1000多人有輔具需求，今日慈善團體、企業捐贈的50台輪椅與7張便盆洗澡椅，不僅能夠讓行動不便的病患使用起來更舒適方便，更能為照顧者減輕許多負擔，希望能藉此拋磚引玉，更多人加入愛心行列，幫助需要幫助的人以外，也能重視且體諒照顧者的負擔及心情，給予他們鼓勵及加油打氣，讓他們能備感窩心感受社會的溫暖。

大千綜合醫院醫療副院長蔡建宗表示，受贈的50台輪椅將規畫放置於門診、急診與住院病房，讓病人在就醫或住院有需求時，能及時獲得協助，便盆洗澡椅也將分配至各樓層病房，另也規畫將部分輪椅放置於泰安象鼻衛生室，提升偏鄉居民的就醫服務。