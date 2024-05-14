Uber Eats今（14）日宣布併購foodpanda台灣外送事業，一名從事外送員的男子表示，未來送餐不會再被客人要求強制上樓，這規定能統一讓他非常開心，貼文引發其他同行及訂餐的網友討論，不少外送同行大酸訂餐不願下樓的民眾，讓有訂餐需求的民眾崩潰。

原PO於臉書社團《外送員的奇聞怪事》指出，不用強制送上樓這件事，終於可以統一了，但原PO並沒有說他是哪一個外送平台的外送員。

貼文掀起一票外送員討論，「以後要下樓取餐囉」、「外送員和5樓仔的戰爭即將結束，以後5樓仔沒東西吃了」、「以後5樓的乖乖下樓騎車去買」、「頂樓加蓋仔哭哭喔」、「頂加的自求多福喔」、「公寓仔崩潰了。」

在PTT上也有經常訂餐的網友崩潰表示，以後不論是用外送叫早餐、午餐、消夜點心等，以後都要下去1樓取餐了。

少部分人認為，合併後的規定是否會更改，都還未公布，包括外送員是否送上樓、外送一單賺多少等，但也有人說市場壟斷後，外送員的影響最大，收入可能變少，規定恐變多，「可能合併後都要上樓」、「單單20元也可能統一了。」