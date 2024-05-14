Global Mall屏東市店推BTU「LOLLIPOP系列20＋28吋拉鍊箱」，原價7180元、會員獨享價5180元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）
Global Mall屏東市店推BTU「LOLLIPOP系列20＋28吋拉鍊箱」，原價7180元、會員獨享價5180元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）
Global Mall桃園A8店推OUTDOOR「BREEZE28吋拉鍊箱」，原價6780元、會員獨享價3390元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）
Global Mall桃園A8店推OUTDOOR「BREEZE28吋拉鍊箱」，原價6780元、會員獨享價3390元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）
Global Mall環球Online推BTU「DELSEY SECURITIME ZIP 28吋旅行箱」，原價1萬3800元、優惠價1萬2420元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）
Global Mall環球Online推BTU「DELSEY SECURITIME ZIP 28吋旅行箱」，原價1萬3800元、優惠價1萬2420元。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）
京站推「American Tourister ROLLIO 28吋珊瑚橘四輪行李箱」，原價9800元、特價7840元。（京站提供／朱世凱台北傳真）
京站推「American Tourister ROLLIO 28吋珊瑚橘四輪行李箱」，原價9800元、特價7840元。（京站提供／朱世凱台北傳真）
京站推「eminent萬國通路9R4 DIAGON 28吋行李箱」，原價1萬5800元、特價1萬3430元。（京站提供／朱世凱台北傳真）
京站推「eminent萬國通路9R4 DIAGON 28吋行李箱」，原價1萬5800元、特價1萬3430元。（京站提供／朱世凱台北傳真）
大葉高島屋推「Samsonite MINTER 20吋4輪行李箱」，1萬3500元。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）
大葉高島屋推「Samsonite MINTER 20吋4輪行李箱」，1萬3500元。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）
大葉高島屋的百達遊「史努比SNOOPY 20吋行李箱」，2990元。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）
大葉高島屋的百達遊「史努比SNOOPY 20吋行李箱」，2990元。（大葉高島屋提供／朱世凱台北傳真）
廣三SOGO推「Departure 異形鋁框行李箱」27至29吋，原價1萬5800至1萬7800元、特價1萬3430至1萬5130元。（廣三SOGO提供／朱世凱台北傳真）
廣三SOGO推「Departure 異形鋁框行李箱」27至29吋，原價1萬5800至1萬7800元、特價1萬3430至1萬5130元。（廣三SOGO提供／朱世凱台北傳真）

暑假將至加上出國潮熱度不減，百貨觀察，行李箱、隨身旅行包從今年初開始就買氣暢旺，相比其他業種衝擊較小，業績成長幅度逾10％，不少民眾即便行李箱沒壞，也會特別買新的預備，銷售趨勢多集中在多功能、容量足、輕量化上；隨身旅行包則以隔層多可放平板或筆電的包款最受歡迎。

Global Mall觀察自家銷售數據，發現以中大尺寸、打開後不占空間的上掀式行李箱，及多功能像是附手機架、杯子架最獲青睞，熱銷成長超過1成，預算以6000至1萬元為主，可將物品分類收納的隨身旅行包也是熱門項目，即日起大容量旅行箱、登機箱、輕旅行包款及打包收納袋推優惠6折起，6月30日前還有「年中好物季」多元好康，包括全台8店單筆消費滿688元贈限量100點等。

京站統計，出國潮帶動「28吋以上大行李箱」熱賣，占整體行李箱銷售60％；除了黑色、銀色等百搭色系是不敗選擇，正流行的多巴胺色系也受年輕消費者喜愛，熱銷款包含「American Tourister ROLLIO 28吋珊瑚橘四輪行李箱」，原價9800元、特價7840元；「eminent 萬國通路9R4 DIAGON 28吋行李箱」，原價1萬5800元、特價1萬3430元；另23日前至京站線上購物平台Qonline消費3千可折160元。

大葉高島屋則分析，自家消費者青睞價格落在3千元至4千元間的行李箱，尺寸以適合2至3天輕旅行或可作登機箱的20吋行李箱銷售更佳，而具備智能鎖、充電功能等款式詢問度也高，包括百達遊的「史努比／蠟筆小新 20吋行李箱」，每款2990元；商務人士可選「Samsonite MINTER行李箱」，中大箱皆可擴充容量；App卡友於16日至19日當日單筆滿3千元贈3百元券。

廣三SOGO推薦「Departure 異形鋁框行李箱」，擁有高彈性靜音輪且內裡使用防潑水材質布料，是自家熱門商品之一，27至29吋原價1萬5800至1萬7800元、特價1萬3430至1萬5130元。

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