資訊化時代，事物日新月異，缺乏學習精神，很快就會被強者取代，《搜狐網》點名3星座最有學習力，他們深知想要賺得多，就得靠學習，像是水瓶喜歡學新東西，不知不覺就琢磨了賺錢實力，讓自己像金子一樣發光發熱。

▌處女座

「不打沒準備的仗」，有此心態處女怎麼會讓自己不求上進？學習完善自己各方面的能力，就是人生的重要功課，處女在工作上不僅要學會如何去做，並且還特別要求自己學得比別人好，學得比別人多，別人不會做或不肯花時間學的東西，處女都會拿下來幹活，同是新進人員，處女憑著好學、負責就能讓自己薪水翻倍。

▌天蠍座

天蠍嘴上不說、表面不動聲色，但卻非常爭強好勝，在自己本該擅長的領域，被人取代或被人在收入水準上超出一大截，就是天蠍人生最大的挫敗，他們會讓自己保持學習狀態，屬於術業有專攻的類型，在自己選擇了、想要挖出更多「金子」的路上，天蠍毫不示弱。

▌水瓶座

沒目標、沒趣味的工作與生活，最讓水瓶「窒息」，不是說他們喜歡學習新事物，甚至甘願「以身犯險」，實在是因為不學不知道的難受、不奮鬥就沒收穫的無用，水瓶比誰都懂，水瓶可能終其一生都在學習，不是為了跟人比較，但就是什麼技能都想點亮，不知不覺讓賺錢實力也增加了。

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