徐國芳院長(左)與捐贈人蕭家姊妹合影留念。（部苗提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗子弟蕭姓姊妹，懷著感恩及回饋鄉里的心，近日捐贈衛福部苗栗醫院320萬元，指定購買腦電圖檢查儀及心臟射頻電燒儀各1台，感謝部苗醫療團隊悉心照顧其母親和家人的健康，也希望此項捐贈有助於苗栗地區醫療服務品質提升，嘉惠更多的鄉親。

部苗社工室主任徐慧琪說，蕭小姐在今年3月與部苗聯繫時表示，其常在北部連結同好團體公益捐贈，她們姊妹出生苗栗，成年後外出就業，仍心繫故鄉、關心家鄉的發展，尤其是鄉親最關心的醫療及教育兩項議題。

蕭姓姊妹提到，居住苗栗市的媽媽及家人都在部苗就醫，深切感受在地醫療的重要性，尤其感謝部苗神經內科主任陳伯南對於媽媽及家人的細心照顧，才讓她們得以安心在外地工作，讓家人可以就近照顧媽媽，免於跨縣市往返奔波。

為此，想藉由捐贈醫療儀器，表達對於部苗醫護團隊的感謝，並提升地方醫療品質。經過雙方進一步的溝通討論及需求評估後，蕭姓姊妹慷慨應允捐贈320萬元購置醫療器材。

院方14日指出，蕭小姐指定捐贈心臟射頻電燒儀適用於治療心律不整，心律不整經過藥物治療無效後，心臟電氣燒灼(俗稱電燒)是在X光透視下以高射頻能量經電極導管，將不正常的心臟異常放電或異常傳導路徑破壞，阻斷不正常心律，其優點為不需開心手術，不需長期服藥，危險性低。

此項捐贈將使部苗成為苗栗縣第一家引進心臟射頻電燒儀的醫院，可由部苗心臟科具有心臟電生理暨介入治療專科醫師執行，提供鄉親心臟電燒治療新服務。

蕭姓姊妹表示，病患除承受生理病痛外，還要舟車勞頓遠赴外縣市就醫，是非常辛苦的事，因此決定捐贈引進心臟射頻電燒儀，相信對鄉親會有實質上的幫助，為表達對神經內科主任陳伯南的感謝，期待能增添其所使用醫療設備，故也指定捐贈神經內科使用腦電圖檢查儀器。院方未來可用來評估腦部感染、癲癇、抽搐、頭痛、昏厥、腦血管障礙、睡眠異常等腦部疾病。

蕭姓姊妹說，這次捐贈是對衛福部苗栗醫院的支持和肯定，更希望透過這份捐贈，能夠為苗栗地區醫療品質提升帶來實質的幫助，讓更多的人受益。部苗院長徐國芳對蕭小姐這分慷慨捐贈表示衷心感謝，並承諾將醫療儀器充分利用，以更全面且優質的醫療服務，為苗栗地區居民提供更先進、更有效的治療選擇，也謝謝蕭小姐為溫韾的母親節增添了特別的意義和溫暖。