台灣成人過重及肥胖的比率不斷攀升，雲林縣過重或肥胖佔人口46.8％，為全國第二高，台大雲林分院3月間成立「體重管理中心」，根據個人制定減重計畫，也有提供外科減重手術。

根據教育部體育署2022年運動現況調查結案報告，雲林縣過重或肥胖佔人口46.8％排名全台第二胖，比雲林縣更胖的是台東縣47.5％，第三名是屏東45.1％。

台大雲林分院副院長洪健清表示，體重控制是非常重要的議題，因為隨之而來的是新陳代謝問題，包括高血壓、糖尿病等，該院3月結合內科、外科、精神科、營養專家成立體重管理中心提供整合式照護服務。

內科部林亮宇主任表示，台灣國人過重或肥胖的比例逐年增加，其中以男性比例較高，因素包括工作壓力大、生活作息、飲食不固定，解決肥胖不如想像中那麼單純，而是要使用科學方法，當成疾病處理。

林亮宇說，肥胖不是把數字減下來就可以，還要注意高血壓、糖尿病、心臟病等併發症，因此減少體重過重的盛行率是最省錢的方式，治療併發症花費更多、成效更不好。

內分泌暨新陳代謝科主治醫師、體重管理中心主任游紘權說，最常見肥胖的原因與飲食、運動習慣有關，台灣人的運動量偏少，飲食偏高糖、高鹽、高油，預防肥胖問題最重要的就是飲食跟運動的生活介入，否則等到肥胖再來減肥其實是比較困難的。

雲林縣衛生局保健科長陳依君說，網路平台出現各式各樣的減肥方法，當中有許多的方法未必適合，有些甚至是觀念錯誤、誇大不實，引起肥胖的原因不同，應該求助於醫療的專業協助，計算身體質量指數BMI值，若BMI大於24是過重，大於37.5就屬於病態肥胖，應該提高警覺並立即就醫。

台大雲林分院體重管理中心特點為配合健康狀況提供個人化飲食建議，不提供極端減重飲食；跨專科團隊合作，包括精神科、復健科、外科可提供心理諮商、運動處方或減重手術。