彰化縣議員賴清美日前在地方跑行程，看到伸港鄉中山東路路面劃有十字形圖案，且一旁有還1串數字及英文母，看得一頭霧水，遂PO網求解。警方派員查看及詢問公路單位，確認該路面圖案為「航空測量標」，是航空攝影測量時的地面點控制點，目的為提供空拍影像精確的坐標。

賴清美表示，她和不少民眾發現伸港鄉中山東路路面近來出現從沒看過的奇怪十字圖案，且圖案旁還有1串數字及英文字母，大家都看得霧煞煞，很多人都猜測是新的交通標線，或是工程單位的施工標記，但看起來卻又不太像。

彰化縣警局交通局派員到查看，確認該十字圖案並非交通標線，也不是工程用的施工標記，經詢問公路局彰化工務段，得知該圖案是航空攝影測量時的「航空測量標」，簡稱「航測標」，是用油漆繪製在路面的符號，航照圖藉由該航測標可以提供影像精確的座標。

航測標圖案有十字型、三角型或T字形，大都繪製於透空良好的平地上，用途為輔助航空攝影測量，因此可運用在經濟建設、行政管理、災害防救及農林資源等調查上。工務段指出，因航測標以油漆繪製於路面，提醒民眾不要踩踏，以免髒污無法識別。