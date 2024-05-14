草屯鎮受惠於台中買盤外溢帶動，近年來房價直線上揚！根據中信房屋研展室彙整實價登錄資料顯示，近3年住宅成交價格，平均漲幅超過3成！其中，電梯大樓每坪單價從18.8萬元漲到25.9萬元，漲幅達37.8％；華廈單價自15.9萬元漲至21萬元，漲幅也達32.1％。

南投縣草屯鎮位於台中、彰化、南投交通樞紐，擁有俗稱「草屯環」的7個交流道口，是由草屯、東草屯、舊正交、中頭新豐、中投碧興、八卦山隧道、中興組成，四通八達的交通，距離台中市又近，成為台中房市買盤外溢的最大受惠區之一。

中信房屋草屯中興加盟店長劉俊溢表示，近兩年台中房價不斷走高，草屯距離台中開車只要半小時，又擁有貫穿台中、彰化、南投的多個交流道，加上價格遠較台中實惠，吸引不少人在此置產，目前草屯熱銷的產品為透天厝與電梯大樓，草屯比較外圍、，7年內的三房的電梯大樓，總價千萬以內即可入手，在新青安房貸助攻下，吸引不少首購族群出手買房。

劉俊溢說，近幾年草屯的房價不斷在走高，目前在市中心的成功路一帶還有3、4棟大樓準備要蓋，未來每坪單價上看40萬元，最近進場買房的投資客不少，預售屋市場很熱，中古屋市場也被帶動，物件非常稀缺，去化速度很快，指標性的住宅價格都屢創新高。

例如屋齡6年的「太子郡」， 預售推出時單坪18萬元，當時已是區域高價，但目前實登揭露已有一坪36萬元的成交紀錄，房價6年來翻倍賺；另一棟位於新富路的「富宇上景」，剛推出也是一坪18萬元，現在也來到一坪32至34萬元。

而受到國土計畫法明年要上路的影響，劉俊溢說，目前草屯鎮的土地價格已經漲了一倍以上，加上斥資200億元的烏溪鳥嘴潭人工湖即將竣工，以及緊臨永安路的東草屯交流道開通，帶動周邊的新電梯華廈及新透天別墅價格續往上攀升。

目前草屯市區的親水公園重劃區，建地已經衝到一坪34萬元，周邊大坪數的電梯別墅產品，總價約要4,500萬以上，未來還有大型休閒開發案陸續啟動，休閒觀光產業前景看漲，地價與房價可望再創新高，預期休閒型住宅將成為市場主流。