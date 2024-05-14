新青安房貸上路，吸引年輕人花錢買房，一名網友發現朋友們開始急著買房，但地點選在桃園觀音、過嶺、青埔蛋白區，其中一個有人買桃園過嶺預售屋竟要1200萬，驚呼未來等到9年級生出社會要買房，壓力不就更大。

原PO近日在PTT表示，去年新青安房貸上路後，房價一路飆漲，桃園觀音區草漯3房要1000萬、中壢區過嶺3房1200萬，青埔蛋白區上看1600萬，連新屋區大樓一坪也要27萬，身邊朋友體認到房價只會漲不會跌，紛紛搶進，在草漯和過嶺買下預售屋，全都花了千萬。看到這房市，讓他懷疑等之後9年級生出社會，不就要1500萬了，怎麼買得下去，房貸繳50年嗎？

對此，該話題引起許多網友共鳴，「父母沒買好的話，洗洗睡了」、「早就說過，越晚出生越慘」、「連觀音都1000萬以上嚇死人」、「基本工資漲幾百塊，房價一次一坪漲好幾萬，本來就追不上」、「6、7年級不解決問題還跟著炒作的債啊」。

不過也有網友指出，「9年級等繼承吧，這代人很少」、「9年級運氣好的話，能繼承好幾戶咧」、「9年級、10年級等著繼承爺奶爸媽的房子，先擔心你自己吧」。