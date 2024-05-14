去年年底遭3名屁孩惡作劇縱火的中壢「家樂福中原店」，歷經半年停業終於重新開幕，並全新升級打造Hyper 3.0店型，拓寬達3000坪賣場。除了將鮮明區域劃分，也加入品牌店中店、融入家庭元素、生鮮代客服務、生鮮新型態微笑小農專區、創新DIY園藝區，及友善長者專區，盼能重返蛋黃區商圈指標。

「老虎歡樂世界」首度與零售通路合作成立店中店。（吳奕萱攝）

家樂福中原店與酒類零售店龍頭「酒條通集團」合作，成立「24小時酒類零售店中店」。（吳奕萱攝）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

因應高齡老化趨勢，特設立「友善長者」專區。（吳奕萱攝）

3屁孩玩火釀停業半年，家樂福中原店5月15日重新開幕。（呂筱蟬攝）

家樂福中原店於2006年開幕，在地服務19年，服務以桃園靠西一帶區域，客群來自中壢、青埔、平鎮、大園、觀音、楊梅等地，賣場地點位於中壢區指標的蛋黃商圈之一，開幕至今帶動了附近許多建案發展，在銷售上皆維持家樂福在全台前10與北部前6名內的好成績。

家樂福表示，於去年底事故後歷經半年的復原期間，首要目的不是立即復店營運，而是提供顧客安全的購物環境為最高原則，在場內均通過建築結構、公共安全、消防等法規與檢驗後，將於明（15日）正式宣佈開幕試營運。

去年12月遭3名屁孩縱火的家樂福賣場位置，現已重新加強防火建材。（吳奕萱攝）

其中為符合家庭客需求，家樂福中原店首創零售通路先驅，特別與「老虎歡樂世界」合作，推出店中店電子遊樂場，老虎歡樂世界目前所在包含百貨、購物中心等15個據點，場內遊樂設施屬普級年齡層可遊玩。另為擴大台灣酒類市占率，家樂福透過中原店也與酒類零售龍頭「酒條通集團」合作，5月15日正式進駐中原店，成為國內零售通路第一間量販店內的「24小時酒類零售店中店」。

3屁孩玩火釀停業半年，家樂福中原店5月15日重新開幕。（呂筱蟬攝）

這次家樂福中原店也規劃毛小孩寵生活區、友善長者專區、鮮魚低溫工作室／美味烘焙／熟食現在美味＋代客煮等，開幕同慶家樂福中原、內壢、中壢、平鎮店活動期間指定商品買1送1，中原店試營運期間 5月15日至5月28日，首7日滿額贈單筆消費滿500元免費兌換贈品等優惠活動。

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