「2024澎湖國際海上花火節」本次最大亮點之一莫過於和超人氣IP《航海王》合作多種有趣又好玩的主題活動。隨著草帽海賊團攻佔菊島，除了有超酷的無人機展演大秀之外，更有五處必拍的打卡點，從魯夫到千陽號都有，遊客欣賞精采的花火外，也別忘了在澎湖尋找航海王的足跡，其中魯夫有個藏身處很隱密，遊客們快找一起合照！

超受歡迎的動畫IP《航海王》擁有不少死忠鐵粉，今年澎湖國際海上花火節特別也與《航海王》結合，從「航海王應援音樂會」、「航海王星光電影院」及「航海王主題無人機＋煙火秀」讓遊客看得熱血沸騰超興奮。除了相關主題外，在澎湖各地也出現了《航海王》重要角色的1：1人物公仔，讓鐵粉們可以集好集滿，跟著角色暢遊菊島！

「這版魯夫」最難找！ 澎湖花火節必拍《航海王》5大打卡點。（圖／澎湖縣政府）

「這版魯夫」最難找！ 澎湖花火節必拍《航海王》5大打卡點。（圖／澎湖縣政府）

「這版魯夫」最難找！ 澎湖花火節必拍《航海王》5大打卡點。（圖／澎湖縣政府）

首先搭飛機抵達澎湖馬公機場，在機場就有一處必拍的打卡點：紅髮傑克。紅髮傑克是主角魯夫小時候就崇拜的偶像，啟發了魯夫的海盜夢想，在真人版的影集中也有出現，可說是人氣很高的角色。而《航海王》核心人物主角魯夫，想要與他合影，可得到澎湖縣政府的正門大廳才能找得到，他的位置可說是最難找、「躲」在最讓人意想不到的地方。

花火節《航海王》5大打卡點吸睛，圖為私人珍藏版魯夫與模型船。（圖／澎湖縣政府）

第三個打卡點為觀音亭出現的白髮狀態的五檔魯夫，觀音亭作為觀賞花火與航海王無人機的場地，當然也少不魯夫的助陣。五檔魯夫表情與動作更為奔放活潑，充滿歡樂的表情呈現不同的感受，一定要合拍。至於第四個打卡點，則是載著主角們冒險的超可愛千陽號，設於觀音亭旁的史蹟公園，這艘高達五米的千陽號大型充氣船，卡哇伊的獅子頭造型，與澎湖的驕陽相互輝映，就像把動畫搬進了現實中，也是遊客順遊必拍的場景。

另外，除四處官方打卡點外，有個必拍的加映點，位在馬公市公所前的魯夫與炫酷的模型船。這是市長黃健忠弟弟黃健益的個人收藏品，由於黃健益自幼就是航海王迷，因此提供19歲的真人比例版魯夫，並自行設計珊瑚礁底座，還配置模型船，夜間加裝照明燈光，一切都由黃健益親手設計製作，精采度不輸官方版。

今年參加澎湖國際海上花火節的遊客，只要在活動現場的服務台填寫問券，即可兌換航海王扇子或澎湖觀光旅遊意象明信片2選1，並加碼贈送2,000張全家便利商店明信片（背面刮開可兌換氣泡水和酷繽沙），每場限量100張，送完為止。每場前100名填寫問券還可加碼航海王版權商特別準備的驚喜小禮物。此外，在活動現場參加闖關遊戲，遊戲規劃先追蹤「澎湖國際海上花火節粉絲團」，於花火節現場拍攝一張照片上傳至個人臉書或IG，並tag＃2024澎湖國際海上花火節，即可參加扭扭蛋換好禮。