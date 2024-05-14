高雄內門龍眼受到異常氣候影響，今年開花及結果率均不佳，整體平均結果率不到1成，花開少也影響蜂蜜產量，內門永富養蜂場主人蔡坤成說，今年龍眼蜜可說近10多年來最少1次，內門農會也表示，至今尚未買到龍眼蜜，農會暫以庫存量提供消費者。

內門區是高市種植龍眼面積最大宗區域，近3年龍眼分別因受乾旱與極端氣候影響歉收，導致龍眼種植面積逐年遞減，從3年前的516公頃一直減為至今450公頃左右。

去年內門龍眼3、4月開花期溫度涼爽，花開得相當茂盛，但5月結果期卻因缺水，龍眼果粒偏小，未料今年受到異常氣候影響，龍眼整體開花僅1-2成，結果率更不到1成，讓農民感嘆看天吃飯的無奈，也有不少農民改種芭樂、芭蕉、鳳梨等作物。

龍眼開花少也導致今年龍眼蜂蜜產量稀少，在內門已是第3代傳承養蜂的永富養蜂場主人蔡坤成說，龍眼蜜的生成需要許多條件配合，今年龍眼花開得少，龍眼蜜產量本來就少，沒想到蜂採蜜時期又逢下雨，加上早晚冷生成的蜜、中午大熱天蜜就曬乾，另外採蜜時期逢吹北風及西北風，也不利蜜生成，造成今年龍眼蜜少之又少。

目前內門區農會只能以庫存量供應消費者，由於庫存量有限，呼籲喜愛龍眼蜜的民眾欲購從速。（內門區農會提供／林雅惠高雄傳真）

蔡坤成表示，他養200箱的蜜蜂，在氣候條件不錯下可生成500斤的龍眼蜜10至15桶，不過今年產量只能2桶約1000斤，他因自產自銷，也有穩定客群，今年只能包裝販售5斤龍眼蜜共150桶及700g龍眼蜜200瓶，目前正熱賣中，預計不久就會銷售一空。

內門區農會表示，農會至今尚未買到龍眼蜜，由於龍眼蜜是內門區知名特產，所以目前農會只能以庫存量供應消費者，由於庫存量有限，呼籲喜愛龍眼蜜的民眾欲購從速。