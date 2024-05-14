「反骨男孩」成員孫生今（14）日出席個人投資的公仔店開幕活動，這是他人生中第一次拿錢出來開店，預估砸下破百萬的積蓄，就為發揚自己熱愛的玩具產業。孫生回憶，因為小時候很窮，買不起公仔，長大後有能力就想圓一個兒時夢，與3個好友集資在台北車站附近開店，他過去給人「鐵公雞」形象，這次終於拿出錢，直言合夥人跟他很合，就決定一起開店。

孫生笑說，從一個人的眼神就可以知道他是不是真心愛玩具，「就像是有些人是想紅而表演，我可是熱愛表演的人，那個能量會差很多」。他猶記自己第一花錢買玩具是在10年時，1個3000多塊的公仔讓他足以開心好幾天，多年下來，他對「一番賞」領域很堅持，除了過去曾踢爆做牌的店家外，如今當老闆，孫生不怕別人踢館，只堅持自己熱愛的事物，絕對會公平、公正舉辦活動。

孫生的合夥人Morris透露，該店的有12坪，內外共裝了12支監視器保障客人與店家自己，「因為有些人會做牌，帶外面的籤來說自己抽到A賞」，且強調檔案紀錄會留存2個月，「希望大家不要來作弊，真的來享受一番賞跟玩具的樂趣」。

孫生的媽媽過去因多次竊盜案件入監服刑，今年母親節也在監獄度過，預計3、4個月後出獄。他表示自己有寫信給媽媽，「我就寫說，等她出來，我開店了記得要來，但是不要亂拿東西，思覺失調症老樣子」。雖說笑笑回應，但孫生坦承每當到了父親節、母親節，心情都會很難過，「都一樣害怕」，隨即轉移話題要眾人多捧場玩具店。