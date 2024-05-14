屏東監獄與屏科大工作犬訓練中心合作，訓練監獄社交關懷犬。（立委鍾佳濱服務處提供／羅琦文屏東傳真）

老年化、精神問題、家庭支持薄弱成為目前監獄收容人個別處遇的隱憂，屏東監獄14日在法務部長蔡清祥、立法委員鍾佳濱的見證下，與屏東科技大學簽訂策略聯盟備忘錄，由屏技大工作犬訓練中心提供專業師資，協助訓練「監獄社交關懷犬」，輕受刑人壓力。

屏東監獄表示，目前有將近2300位收容人，65歲以上收容人有145人、身心障礙的收容人有86人、10年以上長刑期收容人有1082人，希望能引進關懷犬，達到使受刑人身心放鬆，舒緩監禁壓力，並透過犬隻陪伴，增加個人安全感與減少孤獨感受，降低受刑人身心疾患發作的可能，並規劃工作犬培訓課程，使受刑人具備閱讀犬及社交關懷犬等基礎領犬能力。

法務部長蔡清祥感謝立法院關注受刑人生命教育的議題，以及倡議在監所內推動動物輔助治療，藉由訓犬員的專業指導及悉心規劃，能使收容人進一步瞭解犬隻習性、犬隻訓練及照養技術，進而培養收容人興趣與專業能力，並在潛移默化中達到改悔向上的目標，期待屏東監獄與屏東科技大學能合作順利，開啟矯正機關生命教育的新篇章。

與吳思瑤立委共同倡議促成此計劃的立委鍾佳濱表示，屏東監獄附近的流浪犬造成困擾，透過此計劃不只可導入動物治療，預防再犯、幫助復歸社會，也可改善附近的流浪犬問題，對監獄、受刑人、社區都有助益，一舉數得。

屏科大工作犬訓練中心講師級研究員羅書姍指出，目前該中心有訓練導聾犬、肢障輔助犬、閱讀犬、社交關懷犬，他們會挑選性情較穩定的的犬種進行訓練，未來希望讓收容人成為優秀的照顧員。

屏東監獄典獄長蔡景裕表示，將拆除監獄內原來的菇菇園規劃為關懷犬飼養預定地。未來預計篩選關懷犬輔助支持的成員，包括65歲以上、家庭支持力度薄弱、在監適應狀況不良者，進行訓練。

屏東科技大學校長張金龍表示，屏科大工作犬訓練中心，培養許多類型的工作犬，包含小港機場的緝毒犬、導聾犬、肢障輔具犬、關懷犬、閱讀犬等，希望這次的合作方案，能夠藉由讓收容人與狗狗訓練間的互動，了解生命價值，也找回自信，對復歸社會及生命關懷提供正向積極的意義。