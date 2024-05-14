屏東縣前麟洛鄉長蔡志和因收賄57萬元違反公職人員利益衝突迴避法，遭監察院開罰60萬元，但卻遲遲未繳納該罰單，案經移送屏東執行分署後，分署發現他有1張保單可充抵38萬元罰緩，隨後又與蔡的家人追討餘款，順利替國庫追回欠款。

屏東執行分署指出，蔡志和在2015至2016年擔任鄉長期間，辦理3件勞務採購案，他與得標廠商約定並收取賄款57萬元，作為他催促鄉公所職員辦理廠商請款進度的對價，對此，監察院認定蔡是假借鄉長職務圖本人利益，因此依據公職人員利益衝突迴避法對他開罰60萬元。

案發後，蔡志和雖有繳回全部犯罪所得，但並未繳納該罰單，去年6月監察院將案件移送到屏東執行分署執行。屏東分署受理後調查發現，蔡志和已因他案入監服刑，名下無財產，但是在保險公司有投保1張保單，要保人、被保險人及受益人都是蔡本人，而經當場詢問蔡志和後，蔡同意分署終止保險契約，由保險解約金沖抵38萬餘元罰鍰。

隨後蔡志和還向執行官承諾，剩下的罰款會通知家人繳清，並給執行人員聯絡方式。不久後，蔡的家人允諾隔周湊齊餘款給監察院，之後果然如期繳納，讓屏東分署成功為國庫追回這筆欠款，也讓義務人順利清償債務。

屏東分署提醒，公職人員本應廉能自持依法行政，如有違反公職人員利益衝突迴避法案件移送執行，為促進廉能政治、端正風氣，分署將貫徹執行，以維護國民對於公務員廉潔性的信賴及國家公務執行的公正性。