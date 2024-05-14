環境部規畫明年開徵碳費，但碳費費率審議會至今開3次會議，仍未明訂實際費率，現在外傳碳費費率最晚明年3月公告，起徵時間將延後到2026年。環境部14日強調，會加速相關法制作業，使碳費子法與碳費費率今年公告，明年開收碳費。

環境部最新立法作業期程，訂出碳費費率最晚今年12月預告、明年3月公告的時程，但環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴強調，實際進度會比此期程快，預計今年7、8月公告碳費子法，碳費費率也會力拚今年完成公告，明年便能開徵碳費。

環境部氣候變遷署補充，碳費相關3項子法草案的預告期間為60日，預告期間會與各利害關係人辦理子法草案說明會，蒐集各界意見之後召開研商會議，預計8月底前可完成3項碳費子法的發布作業，讓碳費徵收對象能及早規畫減碳措施與至2030年的減碳路徑，並提出自主減量計畫的申請。

氣候署表示，已在5月10日邀請全國工業總會、鋼鐵公會、水泥公會及造紙公會召開第1場碳費子法草案說明會，後續將針對不同產業的碳費徵收對象及關心碳費制度相關團體，持續辦理碳費子法草案說明，以便蒐集各界對於3項子法草案意見與建議。