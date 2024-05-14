莊承燁克服聽力障礙，持續在桌球領域發光發熱。（紅瓦厝國小提供／曹婷婷台南傳真）

當逐漸聽不見世界聲音，該如何面對？台南歸仁紅瓦厝國小六年級莊承燁，四年級因疫情停課，才驚覺戴上耳機卻聽不到聲音，經檢查，雙耳聽力均受損，鑑定為聽力障礙，但他選擇樂觀面對，允文允武的他今年入選2024年德黑蘭亞太聽障運動會桌球代表隊，將代表台灣到伊朗出賽，更獲選台南十大傑出兒童！

莊承燁獲選台南十大傑出兒童，同學為他感到開心。（紅瓦厝國小提供／曹婷婷台南傳真）

莊承燁在桌球展現極高天賦與優異成果，學業表現也名列前茅，但在確認雙耳聽損之前，沒人察覺到，原來他的聽力正一點一滴消失，而且原因仍不明。

莊媽媽說，承燁小一、小二曾說過「聽到打鼓聲」，但因為承燁在學業表現、咬字發音與人際互動等各方面都很正常，生活也沒任何異樣，直到當2年前因新冠肺炎疫情全面停課，當時全面採線上上課，承燁戴上耳機卻聽不清楚，當時以為耳機壞了，後來發現設備都正常，她帶承燁求醫卻被告知聽力已受損。

莊媽媽坦言當下無法接受，也很自責，「我在哪一個環節沒顧好？怎麼會發生這種事？」去年1月承燁確診後，聽力更急速下降，目前雙耳均戴上助聽器，也持續就醫，希望避免聽力持續惡化。

儘管聽障，但絲毫不減他對桌球的熱愛，校方透露，打桌球除了雙眼盯著球的路徑，聽力其實也是很重要的一環，所以他更要求自己的眼力專注，比別的選手練習過程還辛苦。

校長陳沅表示，雖然承燁的聽力逐漸受損，但樂觀的個性，讓他勇於面對與接受原本並不在生命軌道、突如其來的疾病挑戰，還會反過來安慰終日悲傷的媽媽，今年3月榮獲112學年度台南市特教生模範兒童，5月更榮獲台南市（第36屆）十大傑出兒童，這也是紅瓦厝國小學生首例。

校方提到，承燁前年開始逐漸在台灣桌球比賽嶄露頭角，先是獲得台南市高年級男童單打第2名、獲選112年度中華少年桌球國手，更當選2023年台北第4屆世界聽障桌球錦標賽暨第1屆世界聽障青年桌球錦標賽代表隊選手，國際賽處女秀也榮獲男子組雙打第2名，今年更獲選2024年德黑蘭亞太聽障運動會桌球代表隊，即將代表台灣到伊朗出賽，為台灣爭光，全校師生也為他的精神感動。