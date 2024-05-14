2021年大陸四川成都1名51歲劉姓女子，在替同居男友口交時，將男友生殖器咬斷再吞進肚裡，事後主動報警召喚救護車將傷者送院，成都市武侯區人民法院依故意傷害罪，判處她有期徒刑6年。

據大陸媒體，3年前四川成都發生的駭人聽聞的傷人案，2021年3月28日，當時51歲的劉女，給同居15年蕭姓男友喝下有安眠藥豆奶後，再為其口交，期間將男方生殖器咬斷再吞進肚。

劉女供稱，指傷者蕭男曾兩次要求和繼女（劉女的女兒）王女發生性關係，指王女長得漂亮及想嚐嚐處女的味道。劉女還為此服藥輕生未果。

蕭男也曾打其劉女弟媳鄧女主意。鄧曾投訴蕭男試過拿著1200元人民幣（約5372台幣），想強行與她發生性關係。鄧女反抗踢開對方後，將事件告訴劉女，並把1200元交給對方。

案發當天是蕭男的生日，蕭男回家時，繼女已離開家裡。劉女將兩杯混入安眠藥的豆奶給蕭男喝，之後對方有點暈，便扶蕭男上床休息，其間蕭男要求和劉女做愛。

劉女在為蕭南口交時，聲稱因為醉酒，用力過猛將對方的生殖器咬斷，然後又誤以為是精液而吞入肚中。結果發現口中感到很鹹，才知道是血液，這時才驚醒，於是立即報警。

判決指出，被告主動召喚救護車將傷者送院搶救，事後主動認罪，且患有憂鬱症伴幻聽、被害妄想等精神症狀，故評定對犯案負部分刑事責任能力。判其故意傷害他人身體，致一人重傷二級。鑑於案件情節，結合認罪悔罪表現，於2024年4月21日，判處被告有期徒刑6年。