台中市太平區新平國小學校社區共讀站14日上午啟用，立委何欣純到場為共讀站揭牌並為學童說故事，期望該場域成為學童與社區居民共用共好的閱讀空間。（何欣純辦公室提供／潘虹恩台中傳真）

台中市太平區新平國小學校社區共讀站14日上午啟用，立委何欣純到場為共讀站揭牌並為學童說故事，學童興奮表示「終於等到啟用」。何欣純並提到，台中縣、市區學校資源和設施間仍有落差，如何彌平落差是必須正視的問題。

新平國小圖書館暨學校社區共讀站14日上午9點半熱鬧啟用，由校長李秀櫻、何欣純與多位地方民代一起揭牌。李秀櫻說，此計畫總經費約310萬，何欣純爭取國教署補助7成約200萬元，其餘由中市教育局與校方自籌，感謝前任校長張惠玲規畫，家長會和各級民代力挺。原有圖書館在5樓，改造後移至1樓，讓更多的學童和周遭社區團體使用。

何欣純說，社區共讀有兩個意義，一是豐富圖書設備更現代化，提供閱讀沉浸式學習空間，二是社區可共用共好社區團體來和學校合作做更多閱讀活動；新圖書館以太空世界為主題，讓孩子沈浸遨遊在太空、火箭、行星丶無限宇宙及科學的氛圍中，激發孩子想像力及多元潛能發展，她在中央會媒合更多資源，讓國家太空中心的科普教育和基層學校結合，促進孩子對太空宇宙認識。

她並提到，她長期在立院教育委員會，發現台中縣市合併已10多年，仍看到原市區和縣區學校在設施設備和校園環境有所落差，關係到孩子的校園安全、使用空間是否夠科技化、現代化等？應讓孩子不因縣市之分面臨不同待遇和環境。以校齡20多年的新平國小來說，它不在市區，也不在山區或偏鄉，卻需要更多資源，因為學校有1800多個孩子，資源相對不足，應在教育政策中設法平衡資源，充分照顧每個孩子

學校社區共讀站啟用，四年級學生興奮表示，她從三年級一直等待到現在終於啟用，一定好好珍惜，保護新的圖書空間；也有學生說，看到圖書館滿滿的書籍，等了快1年是值得的。