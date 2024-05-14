財政部南區國稅局表示，民眾申報綜合所得稅若選擇採列舉扣除額，於列報醫藥及生育費時，要留意所得稅法規定條件，並不是所有的支出都可以列報扣除。

所得稅法第17條第1項第2款第2目之3有關綜合所得稅醫藥及生育費列舉扣除額規定，納稅義務人、配偶或受扶養親屬之醫藥及生育費，以付與公立醫院、全民健康保險特約醫療院、所，或經財政部認定其會計紀錄完備正確之醫院者為限。但受有保險給付部分，不得扣除。

舉例說明，甲君申報111年綜合所得稅時，列報受扶養子女的醫藥費扣除額30萬元，包含A私立醫院醫藥費25萬元及B私人診所醫藥費5萬元。經國稅局查核，A私立醫院醫藥費25萬元，已受有保險給付5萬元，僅准列報20萬元，而B私人診所非屬全民健康保險特約醫療院、所，也非屬經財政部認定會計紀錄完備正確之醫院，甲君支付該診所之費用不符合前開稅法規定，不得列報扣除，因此核定其醫藥費扣除額總計20萬元。

南區國稅局特別提醒，納稅義務人、配偶或受扶養親屬之醫藥費及生育費，必須是給付公立醫院、全民健康保險特約醫療院所，或經財政部認定其會計紀錄完備正確之醫院，才能於申報綜合所得稅時列舉扣除，且受有保險給付部分，不能列報扣除；如給付非屬全民健康保險特約醫院，民眾可查詢是否為經財政部認定其會計紀錄完備正確的醫院。