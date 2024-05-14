金曲歌王王宏恩（右）品嘗油芒料理，開動前不忘先拍美食照。（蕭嘉蕙攝）

台灣特有種穀物「油芒」也是原住民布農族傳統作物，外型似芒草，穀粒外層包覆細毛，富含營養成分，又被譽為「超級未來食物」，原民餐飲業者邱智偉推出油芒全餐，傳承食育文化，金曲歌王王宏恩一嘗成主顧，樂當代言人，喊話「吃祖先的食物」。

台東縣延平鄉布農族青年邱智偉與妻子全曉玉成立「卡那歲工作坊」，透過共耕、共食、共享推廣布農族文化，其中以「油芒」作為代表性穀類食材，利用蒸、煮、燉、炸等手法，製作油芒沙拉、油芒燉飯、油芒手卷等多元化料理，不僅成功擄獲遊客味蕾，出身在地的金曲歌王王宏恩也自願免費當代言人，力薦家鄉好物。

王宏恩表示，文化必須從生活紮根，一旦與食衣住行脫節，就會顯得貌合神離，樂見自己生長的部落願意投入復耕，「跟著祖先吃一樣的食物」。

邱智偉提到，油芒是布農族人「記憶的味道」，他希望透過料理找回記憶，也鼓勵下一代能吃傳統穀類作物。

全曉玉說，油芒入菜具多元性，油炸過後口感酥脆，可搭配鹹甜食料理，布農族則習慣做為主食，可單吃或與白米混合煮。

台灣「油芒」一度因飲食西化、經濟價值低等因素瀕臨絕跡，延平鄉布農族父子邱貴春、邱曉徵投入復育，10年有成，耕作面積達1.2公頃，產量穩定。