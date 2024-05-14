「反骨男孩」孫生14日出席個人投資的公仔店開幕活動，砸下破百萬的積蓄開玩具店，將在5月18日正式開幕。孫生自從跟網紅Wendy分手後，就再也沒交新對象，今坦言目前仍單身中，「我若有新戀情，你們很快就會知道了」，而他也大方回應有關舊愛林襄的問題。

孫生單身好一段時間了，被問起近期一次「開機」是何時？他笑著反問記者：「那你們是何時？」合夥人Morris馬上跳出來救他：「我們先把店開好，再來說開機好了。」孫生最後表示，「交新女友」跟「開機」一樣，順其自然就好。

孫生自認擇偶標準很高，「外型、身材一定高標，再來就是善良，要喜歡玩具，有同樣興趣、嗜好很重要，主要還是看感覺」，甚至脫口說出陳美鳳就是他心儀的「美魔女」，很讚賞她凍齡狀態。

孫生日前在Threads上發文說，曾經夢到自己把舊愛林襄追回來，直言現在2人還是沒聯繫，看到對方越來越瘦，他也覺得很辛苦，「她太操勞了，壓力一定恨大」。

被問是否有意邀約林襄到店裡玩？孫生大方說：「當然好啊，可以招待她10抽一番賞，她喜歡美少女戰士，我們店也有。」笑言不管是哪任前女友，想來店裡參觀，都會招待10抽一番賞。