司法院人事審議委員會14日決議，調派台中地院法官涂秀玲為高雄少年家事法院院長。

司法院人審會決議如下：

1.調派台中地方法院法官涂秀玲為高雄少年及家事法院法官兼院長。

2.調派台南地方法院法官陳淑卿為橋頭地方法院法官。

3.新北地方法院試署法官洪韻婷、新竹地方法院試署法官李建慶、苗栗地方法院前試署法官申惟中、台中地方法院試署法官陳怡珊、簡志宇、彰化地方法院試署法官范馨元、台南地方法院試署法官茆怡文、高雄地方法院試署法官陳芷萱、橋頭地方法院試署法官張瑾雯、宜蘭地方法院試署法官李蕙伶、澎湖地方法院調台北地方法院辦理審判事務試署法官張敏玲等11人試署服務成績均經審查及格。

4.桃園地方法院候補法官陳華媚、蘇品蓁、台中地方法院候補法官江文玉、高雄少年及家事法院候補法官吳昆達等4人候補服務成績均經審查及格。

5.同意發給彰化地方法院法官徐沛然勞動類型專業法官證明書；桃園地方法院法官劉哲嘉民事智慧財產類型專業法官證明書；士林地方法院調司法院辦事法官徐淑芬家事類型專業法官證明書。

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