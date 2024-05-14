苗栗縣政府14日舉行縣務會議，通過工商發展處訂定的「苗栗縣都市更新範圍內公有土地一定規模及特殊原因認定辦法」，並自發布日施行。苗栗市長余文忠提到，南苗市場更新意願達半數，縣長鍾東錦則認為，公辦都更比較具有公信力，盼府、市共同努力讓南苗商機重啟。

今天縣務會通過工商發展處訂定的「苗栗縣都市更新範圍內公有土地一定規模及特殊原因認定辦法」，列席的苗栗市長余文忠反映，他上任後已初步調查南苗市場的意願，約近一半有意願，希望縣府工商處協助召開說明會，讓更多人來聽，以整合意見。

縣長鍾東錦回應，公辦都更比較具有公信力，達成的機會較高，希望市公所全力配合，大家一起努力讓苗栗市南苗商機重新再起，都市環境更好，期盼共同努力推動這項重要施政。

由於端午節即將到來，鍾東錦也要求衛生局加強抽檢相關應景食材，並公布檢驗結果，為民眾飲食安全把關。他也裁示，交通部年度道安考核5月24日將到苗縣實地考核，希望警察、工務、教育、行政等局處積極整備執行成果書面及簡報資料，並請相關局處長出席考評會議，以延續去年榮獲團體卓越獎、團體達標獎、第3組安全教育、交通執法及綜合管考均為第1名的亮眼表現，再為苗縣締造佳績。

鍾東錦說，苗縣一向重視兒童整體交通安全，在交通部年度道安考核中，多項評比常名列前茅，然而靖娟基金會近日針對全台22縣市學生及家長進行問卷結果，苗栗卻為兒童整體交通安全分數最低的縣市，雖該項報告結果有失公允，但仍請教育、工務、警察等單位嚴格檢視各學校家長接送區、校園周邊步行空間等規畫是否完善符合時宜，並加以改善精進，營造學童友善安全的交通環境，以提升家長及學生的認同及信賴。

他表示，為提升苗縣終身學習質量，縣府持續致力推動學習型城市的發展，教育部今年度學習型城市認證6月3日將蒞縣訪視，請教育處主政，農業、勞青、社會、工商、環保、衛生等局處積極配合，努力爭取苗縣成為全國第2個通過認證的縣市。