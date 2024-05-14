國民黨新北市議員陳偉杰今（14）日於議會針對文化、食農教育等議題質詢，針對媒體報導暢銷書籍《老公怎麼還不去死》在新北市立圖書館借閱情況以及18歲高中生種菜影片爆紅，要求文化局協助民眾解決借不到書的問題以及農業局加強宣導。

《老公怎麼還不去死》在六都圖書館排隊借閱的預約人數高達2000多人，陳偉杰逗趣表示，「或許我老婆也想借，只是不敢告訴我。」他提到，這本書目前不知道什麼原因如此熱門，但在新北的預約借閱人數僅有80人，明顯低於其他直轄市，不過他也表示，或許每個人閱讀習慣不同，但仍希望文化局若遇到類似情況，要協助民眾解決排隊借不到書的問題。

另外，近期在社群軟體上有一則18歲高中生自行拍攝的種菜影片，累積18萬個讚，吸引許多人觀看，陳偉杰認為市府推廣食農教育，而在八里、三芝、石門、淡水都有很多在地小農，希望能夠透過和各級學校合作來促進小農經濟，教育局及農業局也承諾將在2周內提供相關計畫。