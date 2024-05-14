陳姓妹妹日前由彰化基督教醫院轉院至漢銘基督教醫院，昏迷指數維持在3分。（資料照片／孫英哲彰化傳真）

彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟在行人穿越道遭休旅車撞飛，其中分別為10歲、9歲的姊妹重傷送醫搶救已逾2個半月，兩人昏迷指數都僅3，家人都已在日前簽下放棄急救同意書。兩姊妹的生母今天表示，她知道簽下放急救同意書不代表就不治療，但心裡仍很沈重，她仍期盼有奇蹟，盼幫姊妹補過生日。

陳姓姊妹生母表示，姊妹住院前面2個多月每天都有去看，但她不會開車，因此去醫院都由其妹妹幫忙載，最近她的妹妹去南部工作，這陣子她差不多2、3天去看1次。

她指出，簽第1份放棄急救同意書是妹妹還在彰基的時候，她那天和其他親人有到醫院，院方有表示簽了並不代表就不急救，而是在危急急救的時候不使用電擊等搶救手段。

她說，姊妹在斑馬線被撞成重傷是在2月22日，姊姊的生日是2月23日，妹妹則是差了1個多月。去年過生日時，他們一起到餐廳吃飯，姊姊說很好吃，她當下承諾今年過生日時，要再到同一家餐廳，沒想到姊姊在生日前1天遇劫。

「好想帶他們補過生日！」她表示，姊妹倆目前的情況雖不樂觀，但她仍期盼奇蹟出現，「好希望他們能再喊我一聲媽媽」。今年的母親節對她來說很沈重，她沒去什麼地方，只是待在家裡；此外，社會善款的部分，她強調自己不會去過問，由前夫家人主導。她在假日時會去看弟弟，弟弟知道兩個姊姊的狀況很嚴重。

彰化秀傳醫院指出，陳姓姊姊的昏迷指數仍是3，院方採取支持性療法，並為她引流排尿、調整用藥，維持基本的營養與熱量需求，暫時沒有安排幹細胞治療。

漢銘彰基醫院表示，陳姓妹妹昏迷指數3，深度昏迷未見起色，時間越長，醒來的機會越低，但年輕的孩童，恢復力遠超乎一般想像，因此仍不放棄全力照護，在防止併發症的同時，適當補充營養，也結合復健與中醫治療。