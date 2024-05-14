雲品國際14日簽署委託經營新案，與味丹集團旗下裕大興實業股份有限公司、萬寶資產管理股份有限公司共同簽署合約，將進駐台中市北屯區富貴天心特區，在330公頃的複合式園區中興建20棟奢華溫泉Villa與高級餐飲空間，並承續經營鄰近特區的「心之芳庭」宴會廳建物與戶外宴會空間，重新進行定位規劃與宴會事業營運管理，以環境永續、低度開發、社區共好的理念，進行複合式委託經營開發案。此為雲品受理委託經營據點的第15處物業，全案預計於2026年完工營運。

雲品國際總經理丁原偉指出，台中北屯區富貴天心特區的複合式開發案是雲品在中台灣的全新委託經營據點，將提供消費者精緻且獨一無二的餐旅體驗，也將以自然永續、尊重在地的方式，與業主一起投入高端餐旅市場。雲品國際持續透過君品Collection承攬委託經營案，從第一階段的宴會事業管理(Banquet)，到第二階段的餐飲與宴會管理(Food, Beverage ＆ Banquet)，並且到了第三階段高端旅宿服務(High-end Accommodation)，將持續用尊重在地、精緻服務、利潤共享、永續循環等理念，呈現出餐旅市場的全新面貌。

裕大興實業副董事長、味丹萬寶資產管理公司楊正董事長表示，「富貴天心特區」是北屯區森林綠覆價值最高的開發特區， 跨踞台中市完整大富段、大貴段地段，周邊有好市多機捷特區、十期商圈，醫療教育更有慈濟醫院、台中市立綜合醫院、美國學校、華盛頓中學等完善機能，鄰近台中都會區交通聯外優勢，是未來北屯最熱門的ESG概念特區。「富貴天心特區」住宅與旅館用地獨具觀賞玉山主峰、北峰山巒的高度，隨著雲品國際的進駐服務，區內頂級生活聚落將更趨成熟，建築聚落現已有台灣建築獎「樸山村」社區，今年下半年也將推出「自地自築私宅計畫」，為金字塔頂端客層量身訂製高規的居所環境，未來將朝高端地產、高爾夫別墅及溫泉Villa旅館別墅、高端餐飲、戶外宴會會所發展，一座台灣難得獨有的生活聚落，備受期待。

雲品國際受委託的「富貴天心特區」擁有台中頭嵙山珍貴的原始生態林，並結合天然溫泉、生態步道，毗連59公頃心之芳庭所屬的宴會園區與農藝群落，且鄰近台中國際高爾夫球場，共佔地330公頃。全區採用低密度建築開發，高密度綠化，復育原生態的宜人住所，創造出人與大自然共好的山城聚落，並運用生活聚所的概念打造出「富貴天心特區」，成為社區居民生活起居的一環，也是複合型態的里民活動聚所，並提供會議空間、閱讀書室、藝文講堂...等多功能服務空間，更設置智能管理中心等設施。