35歲的陳怡璇曾在學校任職行政文書工作，因工具缺乏挑戰且容易被取代，轉職至營造廠擔任工程師，為強化職場技能，她報名在職訓練補助課程，學習專案管理能力並運用在工作上，薪水因此大幅成長。勞動部勞動力發展署桃竹苗分署開設上百門課程，每位勞工3年內最高可補助7萬元，今年上半年課程陸續開放報名。

陳怡璇說，轉換跑道後，工作除了繪製施工圖和協助推動現場工程進度外，更需具備專案控管能力，以協調各項工程得以順利進行，為了強化職場技能，她先後參加桃園市職能應用發展協會辦理的PMP專案管理課程，以及桃園市職訓教育協進會辦理的BIM建築設計與建模實務班，經過老師紮實的教學訓練以及學員實作互動，以模擬操作專案管理的授課方式，強化專案管理能力，並將學到的技能運用在工作上，解決工作過程中發生的疑難雜症。

勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁表示，產業瞬息萬變，在職勞工適時培養第二專長，不僅能讓自己在職場上立於不敗之地，也為企業提升產業競爭力；在職勞工利用「產業人才投資方案」3年7萬元的經費補助，不僅減輕經濟負擔壓力，還能同時提升職場技能，讓自己的專長延伸，產生更大的綜效。

勞動力發展署桃竹苗分署每年攜手100多家優質訓練單位，配合產業人力需求及趨勢，辦理室內設計、專案管理、電腦資訊、飛機修護、AI應用、精密機械、餐飲食品及ESG永續人才等超過上百門在職訓練補助課程，今年上半年在職培訓課程已經陸續開放報名，歡迎在職勞工踴躍上「台灣就業通」報名參訓。