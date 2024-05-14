板橋民生圖書閱覽室改造後重新開放，提供舒適的閱讀環境。（板橋區公所提供）

新北市板橋區民生公園內的板橋民生圖書閱覽室，因2樓空間擁擠，向板橋區公所要求將所屬的1樓空間釋出，以擴大閱覽室空間。經區公所同意並整修改造後，新增舒適的閱讀環境，上月20日已重新開放供市民使用。

板橋區東丘里長黃淑姿去年在市長行動治理座談會中提案，因民生圖書閱覽室2樓包含了書籍借閱、期刊書報閱讀、自修空間、電腦影音使用等區域，內部非常擁擠，希望能夠善用1樓空間並改善2樓鐵皮外牆景觀，盼板橋區公所釋出1樓空間。

新北市立圖書館館長王錦華表示，感謝板橋區公所釋出1樓約70坪空間，讓圖書館擴大閱覽室的空間及優化內部設備，讓閱讀更加平易近人。

王錦華指出，民生圖書閱覽室整修後整體空間約165坪，提供更全面的服務，針對不同年齡層的需求提供客製化的規劃服務，並透過櫃位的調整讓家長、小朋友、長者可以不用再爬樓梯，即可直接入館使用。

板橋民生圖書閱覽室改造後重新開放，提供舒適的閱讀環境。（板橋區公所提供）

目前民生圖書閱覽室館藏量約5萬冊，除了設置50個自修席次外，另有免費WIFI及提供插座可供筆電、手機等3C設備充電使用。1樓空間新增服務櫃台、主題書展區、兒童閱覽區、樂齡圖書區、哺集乳室、期刊閱報區等；2樓空間拆除原有櫃台並擴大自修閱覽區範圍及新增一般閱覽區，提供完整閱覽空間供市民利用。

板橋區長陳奇正區長表示，非常樂見民生圖書分館1樓重新改造後開放使用，透過硬體設施的改善及櫃位空間的調整，提供更優質的空間設計及人本服務，市民的閱讀環境更優質舒適，圖書館2樓鐵皮外牆也將進行拉皮整修，讓景觀能夠與民生公園更加融合，以期給予市民煥然一新的感受。