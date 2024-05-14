遊戲實況主Toyz（劉偉健）過去因販賣大麻菸彈，遭法院判處4年2月徒刑定讞，即將在16號入監。好友蹦闆今（14）日出席17 LIVE直播帶貨學院活動，公開Toyz入監時間與地點，並鼓勵他：「鑽石到哪都會發亮。」

蹦闆今害怕模糊焦點，一度不願談Toyz的近況。他表示，Toyz將在16號入監，地點在桃園龜山監獄。由於Toyz是香港人，不關在一般監獄，但他會常常去會客，並公開鼓勵Toyz：「鑽石到哪都會發亮，在裡面出來有更多話題可以講，就當休息2年就好」。

Toyz除了交代蹦闆幫忙處理公司的事務外，最擔心的人是媽媽，承諾會幫忙照顧，「他只剩我這個朋友，不幫他不行」。蹦闆直言，Toyz得罪那麽多人，只剩自己還沒得罪。

蹦闆日前披露網紅游否希涉及一番賞詐騙，事後反被告恐嚇取財。他已委任2名律師，並找到29位受害者出面指證，整起案件目前都還在訴訟中；而過去跟游否希同為「在不瘋狂就等死」團員的本本（江佑真）今也現身替蹦闆站台，她表示：「蹦闆是個很正氣的人，我才會來這邊挺他，物以類聚的概念。」