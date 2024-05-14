金防部今日證實，胡姓士官已透由家屬主動申請志願退伍，該部並已核定於5月8日零時退伍生效，胡母也已收到孩子的退伍令。(圖／胡母提供)

胡母每天燒香拜拜，祈求祖先、神明保佑，讓日夜思念的孩子早日平安歸來。(于家麒攝)

今年3月17日出海釣魚因濃霧迷航失聯被大陸海警救起的2名金門釣客，其中25歲胡姓釣客因具現役軍人士官身分仍遭陸方滯留調查未歸，日前經其家屬協助申請志願退伍後已獲金防部核准，並已於5月8日零時生效。胡姓士官母親今(14)日泣訴，孩子已非軍人身分，期望陸方能比照一般百姓的身分讓他可以早日回家，也讓她已罹患食道癌的丈夫可以安心繼續接受治療。

胡母談到已近2個月未見到面的兒子時難過的表示，他現在已經不是軍人身分了，希望陸方能比照百姓的身分讓他早日回來，因為他自己也有家庭要養，老婆、小孩都很想他，8歲女兒更是天天問爸爸怎麼那麼久都沒回家，怕小孩子害怕恐慌，到現在都不知道怎麼跟小孩解釋她爸爸還被扣留在大陸，只能先善意的騙她爸爸值勤沒放假，多隱瞞一天是一天。

講到這胡母哽咽的說，現在更擔憂的是，她丈夫因患有食道癌，這段期間擔心孩子的安危，都不能好好專心接受治療，再這樣下去真的很害怕會延誤治療時間，致使病情又再惡化。

胡母強調，事情發生到現在已經快2個月了，陸方雖然每天都有讓孩子打電話回來報平安，但始終看不到人，內心的焦急與擔憂真的是無比的煎熬，現在每天「人也求、神也求」、燒香拜拜祈求祖先、神明保佑讓日夜思念的孩子一切平安，也期盼陸方能聽到家屬的聲音，幫幫忙讓孩子早日歸來。