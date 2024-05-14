近日前總統陳水扁特於主持廣播節目時，邀請有意角逐2026台南市長的立委陳亭妃擔任來賓，陳水扁特別提醒陳亭妃2026大選可能會有新變數，因為立法院長韓國瑜已經「鹹魚翻身」，未來「韓流」可能再起，要特別小心。對此，有意問鼎高雄市長的林岱樺被問及時，她則表示，呼應陳水扁的觀察。

陳水扁表示，選舉必須了解大環境，前幾次總統選舉民進黨大勝，但地方選舉都不盡理想，而2026選舉可能會增添新變數，也就是立法院長韓國瑜已經「鹹魚翻身」，未來「韓流」可能再起，現在他可以說是國民黨的天王，且他原本就有的群眾魅力及煽動力，加上現在還有立法院長的高度，要特別小心。

對此，有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺14日被問及時，她說，陳總統的觀察不是不無道理，目前國民黨有官職的只有韓國瑜，他是立法院長，他為五院院長之一，是國民黨當中唯一最高官職的長官，2026年對國民黨來說，會是輔選的好角色，因此她也呼應陳水扁的觀察。