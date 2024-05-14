中國外交部發言人華春瑩14日宣布，應國家主席習近平邀請，俄羅斯總統普丁將於5月16日至17日對中國進行國事訪問。據了解，屆時雙方可能針對兩國經貿議題和區域性安全問題進行討論。

這也是普丁於5月7日就職典禮後，第一次的出國行程，受各界矚目。另值得注意的是，這次普丁訪中的行程也恰巧在習近平結束訪歐行程之後。

習近平訪歐時，法國和歐盟等都向習近平表達希望中國能充分發揮對俄羅斯的影響力，以結束烏俄戰爭。因此外界關注此次習普會是否將針對烏俄戰爭進行討論。