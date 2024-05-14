電磁砲

據參與專案的科學家說，中國海軍測試了電磁軌道炮，能以超過5馬赫的速度朝15公里高的同溫層發射精靈炸彈。

《南華早報》（South China Morning Post）14日報導，這是美國B-2隱形轟炸機的最大飛行高度，那兒的大氣壓力約莫只有海平面氣壓的1/10。精確導引彈體借助一對滑翔翼，沿著相對平緩的曲線下降，飛行約3分鐘後落地，但後來卻宣布，測試不成功。

海軍工程大學研究員魯軍勇領導的團隊在學術期刊《電工技術學報》上發表的論文中說，「炸彈沒有按預定彈道飛行，最大射程和高度並未達設計值」 。魯軍勇團隊在仔細檢查精靈炸彈傳回地面的數據後，發現炸彈在上升過程中旋轉得太快，造成了不希望有的傾斜。

魯軍勇和團隊借助人工智慧（AI）技術，能夠找出故障的癥結，並找到有效的解決方案，以克服阻礙電磁軌道砲實際應用的技術障礙。根據論文中提供的機械感測器數據，彈體在發射後約5秒內，以大約35倍重力的速度加速，證實了研究人員有關它超越超高速（hypervelocity），也就是超過5馬赫的說法。

電磁槍與電磁砲

儘管海軍科學家近年來發表了幾篇論文，概述最終要以7馬赫的速度，達到 射程200公里的目標，但這高超音速滑翔導引炸彈的速度和射程都沒有披露。部分軍事科學家認為，電磁軌道砲技術有徹底改變戰爭的潛能，猶如以電動車取代化石燃料汽車般，但挑戰也十分龐大。

就在美國海軍歷經數十年努力和下重金研發，卻仍在 2021年宣布，退出電磁軌道砲領域後，魯軍勇團隊正忙著進行大規模發射驗證測試，從中發現名為「轉速鎖定」（rotational speed latching）的潛在挑戰，而它可能會使彈體嚴重偏離軌道。

不過幸運的是，中國科學家從實驗中累積了豐富的原始數據，魯軍勇團隊在AI演算法的協助下，透過電腦模擬，重新創建了測試。此外，他們還使用這工具，來推測其他不確定的結果。而他們分析了在不同條件下發生速度鎖定的機率後，便提出一連串解決方案，如進一步提高初始轉速、調整彈體尾舵角度，以抑制共振等。