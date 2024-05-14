蔡英文總統今（14）日頒授行政院政務委員林萬億等16人勳章，感謝團隊的付出和貢獻。她說，過去8年，臺灣有了進步和改變，對人民多了照顧。對此，衛福部次長王必勝更帶著妻子入府接受贈勳，同時也在臉書上表示，「未來我也計畫朝向截然不同的領域發展，對於新職充滿期待和熱誠，希望再充實擴展自己的能力和眼界，也體驗不同的人生」，引發討論。

蔡英文今天分別頒授前行政院副院長施俊吉「一等景星勳章」，行政院政委林萬億、張景森、吳澤成、吳政忠、鄧振中、羅秉成、行政院主計長朱澤民、衛福部長薛瑞元、前部長陳時中「二等景星勳章」，內政部次長花敬群、衛福部次長王必勝、周志浩、健保署長石崇良「三等景星勳章」，以及疾管署長莊人祥、副署長羅一鈞「四等景星勳章」。

王必勝14日在臉書上PO出一篇「今天獲蔡總統親自頒授『景星勳章』，心中覺得非常感動和榮耀」的文章表示，「感謝蔡總統、蘇貞昌院長、陳建仁院長、陳時中部長、薛瑞元部長，讓我在疫情期間及疫後，有機會發揮專長，為人民服務，跟團隊一起努力渡過各種危機。雖然免不了身上傷痕累累，但直到現在，每次在公眾場合，都會接受到民眾的鼓勵，或點頭致意、或握手道謝、或合影留念，我知道我一定做對了什麼，這一切都很值得」。

王必勝坦言，「掛上勳章的同時，我也要在此暫時結束27年的公職生涯。能以這樣的榮耀畫下句點，對我個人來說是非常完美了。在從事公職的期間，不論是公職醫師的臨床工作、醫院的經營管理、部立醫院體系的發展壯大、疫情間的大小戰役、乃至於衛生福利政策的規劃與執行，我都盡心盡力、勇於任事，也從中學習甚多，並有幸認識許多優秀的好朋友」。

最後王必勝也說，「未來我也計畫朝向截然不同的領域發展，對於新職充滿期待和熱誠，希望再充實擴展自己的能力和眼界，也體驗不同的人生。夥伴們，珍重再見，後會有期！」