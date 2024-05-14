勞動部統計，各企業人力需求過去6季都比前1年同期減少，但因新科技應用商機、逢暑期旅遊餐飲旺季，各企業今年7月底人力需求相較4月底淨增加6萬人，已比去年同期增加，其中以製造業人力需求增加2.2萬最多。（本報資料照片）

勞動部統計，各企業人力需求過去6季都比前1年同期減少，但因新科技應用商機、逢暑期旅遊餐飲旺季，各企業今年7月底人力需求相較4月底淨增加6萬人，已比去年同期增加，其中以製造業人力需求增加2.2萬最多。

勞動部今年4月1日至19日針對員工規模30人以上事業單位，調查今年度第2次人力需求，有效樣本為3015家，勞動部統計處指出，各事業單位今年7月人力需求相較4月，淨增加6萬人，主要原因是公司營運擴增或多角化經營以及退離者補充，其中以製造業增加2.2萬人力需求最多。

統計處表示，相較今年4月，預估7月人力需求會增加的事業單位占28.6％、減少3.7％、人力需求不變63.1％、無法預估4.7％，經統計，各事業單位需求人數增加6.8萬人、減少7000人，淨增加6萬人。

從行業別來看，以製造業人力需求淨增加2.2萬人最多，批發及零售業淨增加8000人居次，住宿及餐飲業淨增加7000人再次之。按職類別計，技藝機械設備操作及組裝人員淨增加1.9萬人最多，技術員及助理專業人員淨增加1.4萬人次之，服務及銷售工作人員淨增加1.2萬人再次之。

統計處長梅家瑗指出，整體、製造業人力過去6季都比前一年同期減少，但今年7月人力需求，比去年同期更高。

針對人力需求增加原因，梅家瑗分析，受惠新興科技應用商機擴增，支撐相關產業鏈人力需求，加上民間消費持續穩成長，且逢暑期旅遊餐飲旺季，帶動事業單位人力增補動能。

此外，住宿及餐飲業、批發及零售業今年7月人力需求，比前2年同期降低，代表缺工狀況減緩，而營建工程業今年7月人力需求3827人，是歷年同期新高，梅家瑗表示，因推動涵蓋在前瞻基礎建設計畫在內的公共工程，導致相關需求增高。