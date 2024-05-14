短影音創作者余至中（巧克克）曾參演電影《我的少女時代》、騰訊電影《超時空心跳》及許多廣告，接著投身影音創作，曾與孔安合拍《丟上雲端》創232萬觀看次數。近日他砸下逾200萬元開設的「有藝思影像創作空間」14日開幕，邀請辣模翁子涵擔任DJ秀嘉賓。翁子涵性感登場，音樂迷震全場，近3年極少出席公開活動的她，預告將推出一系列「女王形象」短影音，並推出單曲。

巧克克在短短1年多已拍攝300多部短影片，曾是直播平台浪LIVE的主播，自嘲曾經歷「紅不起來、試鏡試不上」，於是決定開創自己的舞台，先前成立了「翔天娛樂有限公司」，包辦浪LIVE、Playone等許多企業的品牌宣傳，如今又開了一個攝影棚製作公司。

巧克克（左）將為翁子涵（右）打造一系列短影音。（圖／有藝思影像創作空間提供）

巧克克透露，因為感受影音創作者時常四處流浪的辛勞，「拍短影音的人常常沒有固定的地方拍攝，要搬著所有燈材、攝影器材跑來跑去，演員也汗流浹背、脫妝，真的很辛苦，所以決定要開設一個影視基地，讓大家都可共享」。

「有藝思影像創作空間」花費逾200萬元，占地122坪，包含3個攝製空間。除了有專業攝影棚、化妝間、舒適休息環境，也有專業燈材等設備。開幕活動上，IG追蹤破300萬的翁子涵現身力挺，上演性感兼具動感的DJ秀，翁子涵表示，今年她在高雄舉辦第1場公益DJ秀，巧克克帶了許多朋友前往捧場，今天對方的開幕當然也要友情力挺。

她說，自己近3年很少出席公開活動，近期重心一是經營花藝品牌「ZIHAN rose」，創作永生花裝置藝術品；二因熱愛音樂而參與DJ秀表演，但她說暫時不會接洽商演，只會參與較有意義的DJ秀演出，甚至考慮在公園或廟宇演出，畢竟是「想透過音樂傳遞愛」，會希望結合公益性質。

談到雙方合作計畫，巧克克透露將為翁子涵打造一系列短影音，他過去曾承接翁子涵的影片剪輯，雙方相談甚歡，巧克克想為她創造一個有「善良品德」，外表卻是「女王」的形象，勢必有高反差的吸引力。另外，翁子涵也首度公開，正在籌備音樂單曲，以DJ演出形式為主，歌聲或許會輔助加入，希望年底會推出。