在濁水溪高灘地上種瓜或種菜的二崙鄉民只能靠以柴油發電機發電。（周麗蘭攝）

在濁水溪高灘地種植作物的二崙鄉農民長期以來為缺電所苦，縣府協調第四河川署與台電公司，終於可以供電，但高灘地道路崎嶇不平俗稱「牛車路」，台電工程車難以進入，縣府決定分27個工區鋪設柏油路，方便台電送電以及解決農民運輸農作物。

二崙鄉是雲林縣的主要西瓜產地，農民長久以來向四河署承租高灘地種植，但迄今仍無電力，農民若要夜間工作，仰賴俗稱「鐵牛頭」的柴油發電機發電，但承受很大的失竊風險。

二崙鄉長鍾東榮表示，農民在高灘地耕作十分艱難，鐵牛頭不時失竊，在縣長張麗善和張嘉郡、丁學忠立委協助下，台電終於要送電到濁水溪高灘地，但台電工程車及豎立電線桿都需要4米寬道路，感謝縣府願意再鋪設柏油路面因應，讓農民耕作更順利。

二崙鄉公所建設課長李昌興說，須拓寬的道路有5公里長，拓寬為4米的經費是2200萬元，將分成27個工區施作，其中一區作為示範點。

縣議員廖偉晴、李明哲表示，濁水溪對岸的彰化縣高灘地30多年前就有電力可用，在縣府積極解決難題下終於來電，萬事俱備只欠東風，只缺把牛車路拓寬為4米寬的柏油路，二崙鄉公所提報計畫後，縣府鍥而不捨繼續解決，很快就會有電可用。

縣長張麗善表示，農民需要平穩的農路運送農作物，鋪設柏油路可一併解決運輸及用電問題，但拓寬的金額不小，有賴張、丁2位立委支持，縣府會全額撥補經費給二崙鄉公所盡速在今年底前完成，解決農民困擾已久的道路及用電問題。

14日下午張麗善親自現勘，不少瓜農到場關切，得知即將拓寬牛車路為4米，非常開心豎起大拇指喊讚。