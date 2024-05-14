房地產「代銷天王」愛山林建設（2540）總經理張境在今（14）日表示，即將而來的房市520檔期，可望正向看待，長期看來，房市將呈「穩健樂觀」。

愛山林建設今（14）日舉辦愛山林建設企業總部落成及全國建築業首座取得UL健康建築驗證標誌儀式。

觀察即將來臨的520檔期，愛山林建設總經理張境在表示，本來去年四月到六月因為平均地權條例修正案，市況觀望，但新青安房貸政策登場，帶動首購及剛性買盤，中小坪數、中南部科技大廠附近住宅和辦公市況，不論北中南都非常好。

張境在表示，最近綠色通膨，整體電價上漲，全民都有感受到；另外碳費會延後一年徵收，但還是會徵收。現在缺工，雖然有開放印尼勞工，或最近有在談開放印度勞工進來，但短期內還是無解。

張境在表示，再觀察總體經濟，台灣經濟成長率第1季6.51％，出口活絡，游資充裕，政府吸引台資回流，第一波8月到期，解禁後可望有一波可以引進到房地產；另外，台股上2萬多點，已有部分資金移入房市，作中長期置產，目前可以看的很多中小坪數產品，租金報酬率還不錯，403地震之後有些換屋，甚至大坪數客層出來，地震已把市場換屋型的客戶，給搖出來。

因此，綜合以上經濟、物價上漲、科技大廠帶動新房屋市場趨勢，加上地震，基於上述四大因素，房市最近表現還不錯，北中南首購剛性需求在資金水位充沛，超額儲蓄三到四兆元之際，陸續進入市場。

張境在表示，520新內閣即將就位，看起來經濟可望穩健持續成長，因此房市沒有不好因素；唯一會影響是地緣政治，影響部分資金會外移 ，不過自馬英九訪陸之後，兩岸氣氛已見好轉，希望兩岸之間有更積極作為，長期看來，房市是穩健樂觀，我們也不希望房地產有太大漲幅，也期待企業獲利可多分享員工，提高買房能力。